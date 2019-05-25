شاهد.. وائل جمعة يوجه رسالة إلى أحمد المحمدي

وجه وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى أحمد المحمدي لاعب الفراعنة، المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي. وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أحمد المحمدي قائد أستون فيلا وقائد المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية القادمة قصة نجاح". التواصل الإجتماعي "تويتر": "أحمد المحمدي قائد أستون فيلا وقائد المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية القادمة قصة نجاح". وتابع " بالتوفيق للبطل في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز مرة ثانية". يذكر أن فريق أحمد المحمدي قاد فريق أستون فيلا، للعب مباريات الـ "بلاي أوف" والتي تحدد صاحب المقعد الثالث المتأهل للعودة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم المقبل.

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