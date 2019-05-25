أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على سعادته، لتجديد تعاقده مع الفريق الباريسي لموسم أخر.
وكان باريس سان جيرمان أعلن اليوم بشكل رسمي، تجديد عقد توخيل مع الفريق، ليستمر في منصبه كمدير فني حتى عام 2021.
وقال توخيل في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الباريسي "أنا سعيد للغاية، وفخور بتمديد تعاقدي وإلتزامي مع باريس سان جيرمان".
وأردف "شكراً للنادي ورئيسه على الثقة التي منحوها لي، يعزز هدا هدفي المتمثل في تحقيق
واختتم "تأثرت للغاية بالدعم الذي تلقيته، وانا مقتنه أن الأفضل سيأتي للنادي".
يذكر أن توماس توخيل تولى تدريب باريس سان جيرمان مطلع الموسم الحالي، وترددت أنباء عن رحيله بسبب خسارة كأس فرنسا والخروج من دوري أبطال اوروبا، قبل أن يقرر النادي الباريسي تجديد الثقة فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر توماس توخيل: الأفضل قادم لباريس سان جيرمان.. وسعيد بالثقة في قيادتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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