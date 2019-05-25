تايم سبورت تنطلق بمباراة نهائي الكونفدرالية ولقاء مع أجيري

تنطلق اليوم السبت قناة "تايم سبورت"، الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتي من المقرر انطلاقها في مصر 21 يونيو المقبل.

ومع انطلاق القناة ستقوم مساء اليوم السبت بإذاعة لقاء حصري مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، للحديث حول اختياره لقائمة منتخب مصر، خلال كأس الأمم الأفريقية والتي شهدت جدلا كبيرا بمجرد

إعلانها.

كما سيتحدث عن خطته من أجل قيادة منتخب مصر، للفوز بلقب أمم أفريقيا.

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ومن المقرر أن تقوم القناة غدا الأحد، بنقل لقاء إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان على التردد الأرضي.

ويمكن استقبال قناة تايم سبورت على التلفزيونات من خلال الترددات الأرضية

بالإضافة إلى نسخة أخرى من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد ١١٤٤٩ أفقي ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من القناة.

الجدير بالذكر أن فريق عمل قناة "تايم سبورت" يضم كوكبة من ألمع نجوم الرياضة ومنهم أحمد شوبير وسيف زاهر وتامر صقر، ويشارك في الفعاليات المختلفة، حسن شحاتة وطه إسماعيل وحسني عبد ربه وحازم إمام، حسني عبد ربه وعماد متعب وجمال الغندور وغيرهم.