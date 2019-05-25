فان دايك: لا أشعر بالقلق من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لا يشعر بالخوف من مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك في تصريحات لصحيفة "الجارديان" الإنجليزية: "هذه الأيام تمتاز بالإثارة أكثر من التوتر، وحتى قبل نهاية دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لم أكن أشعر بالتوتر على الإطلاق، فقد كنت هادئًا للغاية، وأقول لنفسي دعنا نفعل ذلك".

وتابع "لا أعلم ما سبب ذلك الهدوء، أنه شيء تعلمته على مدار السنوات، وأنا سعيد به، فعندما تكون متوتر تفكر قائلا

لا أريد أن أخطئ أو أعطي الكرة بعيدا، ولكنك بذلك تقلل من قدراتك الشخصية".

وأشار "هناك فجوة 3 أسابيع بين نهاية معركة ليفربول مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا".

وواصل "الخسارة ستكون مؤذية بالتأكيد ولكنها ليست نهاية العالم، والشيء الوحيد الذي نحن بحاجة للقيام به هو تقديم كل ما لدينا للفريق".

Advertisements

وأردف "لا نفكر في خسارة المباراة أو كيف على هذا الحاجز

المتمثل في خسارة الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة، ثم خسارة دوري الأبطال، فذلك لا يستحق التفكير، وإنما تركيزنا على اللعب بأفضل قدراتنا وخبراتنا".

واستطرد "قرأت ان لو تمكننا من الفوز بدوري الأبطال، ستكون امامنا فرصة للمنافسة على كأس السوبر الأوروبي والدرع الخيرية، مما يعني إنه بإمكاننا الفوز بثلاثة كؤوس في ثلاث مباريات، إنه شيء سنكافح من أجله".

واختتم "كنا قريبين من الدور الإنجليزي، ولكن الآن أمامنا فرصة كبيرة للفوز بدوري أبطال أوروبا، وسنقدم كل جهدنا من أجل تحقيقه".

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة توتنهام هوتسبير، يوم الأول من يونيو المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وستقام المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.