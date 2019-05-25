اتحاد الكرة يدرس تأجيل الأسبوع الأخير من الدوري

يسود اتجاه لدى اتحاد الكرة، لتأجيل مباريات الأسبوع الأخير في الدوري، لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، على أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية، على أن تقامفي توقيت واحد. ويحسم اتحاد الكرة قراره في اجتماع الاثنين المقبل المقرر له الواحدة ظهراً بمقر الاتحاد في الجبلاية.

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