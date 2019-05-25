اونلاين | كورة لايف Shoot مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة Abu Dhabi Sports

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بث مباشر مباراة برشلونة ضد فالنسيا، مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا، يلتقي نادي برشلونة نظيره فالنسيا مساء اليوم السبت في نهائي كأس أسبانيا، ويسعى برشلونة للحفاظ على لقب البطولة للعام الثاني على التوالي وذلك لمصالحة الجماهير بعد كارثة دوري أبطال أوروبا.

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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من إقصاء النادي الأسباني في نصف نهائي البطولة الأغلى أوروبيا، وذلك بعد العود في مباراة الإياب والفوز برباعية نظيفة على أرضية ملعب الانفيلد، حيث كان قد استطاع كبير مقاطعة كاتلونيا الفوز ذهابا بنتيجة 3-0.

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رابط بث مباشر برشونة ضد فالنسيا ويأمل برشلونة لمواصة الهيمانة المحلية حيث استطاع إحراز لقب الدوري الأسباني هذا الموسم ب87 نقطة جمعها من 26 فوز و9 تعادلات و3 هزائم، وتعد هذه المرة هي الثانية على التوالي بعد فوزه بلقب نسخة 2018.

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مشاهدة مباشر برشلونة وفالنسيا اليوم ويعاني صاحب الرداء الأحمر والأزرق من هبوط في المستوى بعد الخروج الأوروبي حيث تعادل في المباراة الأخيرة أمام إيبار تعادلا إيجابيا 2-2، وتعد مباراة اليوم بمثابة مهمة ثقيلة على أبناء المدير الفني أرنستو فالفيردي حيث يشارك الحارس الهولندي ياسبر سيليسن في مباريات الكأس هذا الموسم، مما يسبب قلقا كبيرا لمشجعي البلوغرانا حيث ارتكب صاحب ال22 عاما أخطاء كارثية في مباراة إيبار الأخيرة.

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يوتيوب برشلونة بث مباشر ضد فالنسيا على الجانب الآخر يشهد مستوى الخفافيش ارتفاعا رهيبا في النتائج حيث تمكن الفريق من حجز آخر البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 2020 باحتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب اللاليجا برصيد 61 نقطة، حققها من 15 فوز و16 تعادل و7 هزائم.

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رابط الاسطورة لايف بث مباشر برشلونة ويسعى فالنسيا جاهدا لاقتناص لقب البطولة من العملاق الكاتلوني حيث لم ينجح الخفافيش في إحراز أي بطولة منذ 2008، الجدير بالذكر أن النادي يحتفل بذكرى تأسيسه منذ 100 عاما هذ الموسم.

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الاسطورة لايف بث مباراة برسا اليوم بدون تقطيع تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس أسبانيا 2019 في تمام الساعة 21:00 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تنقل قنوات Bein SPORT الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

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