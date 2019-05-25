اونلاين | رابط برشلونة تي في barcelona بث مباشر Messi Tv كورة لايف ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع يوتيوب HQ BarCa اليوم

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يلتقي اليوم برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك أسبانيا، ويسعى برشلونة للتتويج باللقب بعد خروجه من الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي برباعية، بينما يطمح فالنسيا في الحصول على بطولة تنقذ الموسم وحتى لا يخرج صفر بطولات، ويسعى ميسي ورفاقه إلى الفوز اليوم من أجل مصالحة الجماهير التي كانت تريد الثلاثية هذا الموسم، لكن البرسا اكتفى بالدوري حتى الآن وهو على موعد مع الكأس، كما يسعى لاعبو برشلونة وعلى رأسهم ميسي لزيادة عدد الأهداف في موسم واحد وتحطيم الأرقام القياسية.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

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تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويتسلم الفائز مباشرة جائزة كأس الملك، وفي حالة التعادل يحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي، ومن ثم ركلات الجزاء الترجيحية بين الفريقين، ولم تتحدد بعد القنوات العربية الناقلة للمباراة.

برشلونة وفالنسيا

ودائماً ما تكون مباريات برشلونة وفالنسيا ذات إثارة كبيرة وحماسة من جانب الفريقين الكبيرين، ودائما ما تشهد غزارة الأهداف من الجانبين، وقد سجل ليونيل ميسي أو صنع هدفاً على الأقل في معظم المباريات التي لعبها ضد إشبيلية، ويسعى النجم الأرجنتيني الاحتفاظ بفارق الأهداف بينه وبين الفرنسي كيليان مبابي، من أجل الحصول على هداف العام في جميع البطولات مع الفريق الكتلوني.