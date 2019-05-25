اونلاين | تابع لايف | مشاهدة لايف مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر | tab3live - يلا شوت بلس رابط مباراة السعودية مجانا SPORT beIN

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السعودية وفرنسا بث مباشر , كاس العالم للشباب بولندا 2019 دور المجموعات المجموعة الخامسة الجولة الاولي , سنكون علي موعد اليوم مع انطلاق مباريات الاخضر السعودي في كاس العالم للشباب تحت 20 عام التي تقام في بولندا ومباراة قوية في افتتاحية منافسات تلك المجموعة المجموعة الخامسة تلك الموقعة التي ستجمع بين المنتخب السعودي امام نظيره الفرنسي في لقاء يرغب فيه الاخضر السعودي بطل اسيا في تحقيق الفوز علي نظيره الفرنسي من اجل الاقتراب من عبور ذلك الدور.

مباراة السعودية اليوم بث مباشر

بطاقة المباراة.

كاس العالم للشباب 2019 بولندا

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دور المجموعات

المجموعة الخامسة - الجولة الاولي

موعد اللقاء.

يوم السبت 25 مايو 2019

الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية