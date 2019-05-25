اونلاين | رابط KSA HD مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر اون لاين يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | كورة ستار | live7HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط KSA HD مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر اون لاين يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | كورة ستار | live7HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب منتخب السعودية وفرنسا في كأس العالم للشباب اليوم السبت 25 مايو 2019 على أحد ملاعب بولندا البلد التي تستضيف هذه البطولة الكبيرة خلال الفترة من 23 مايو حتى 15 يونيو 2019، والكثير من جماهير الساحرة المستديرة تود الإطلاع على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا اليوم مجانا في كاس العالم للشباب تحت 20 سنة، وبالإضافة أننا سنتعرف على موعد مباراة السعودية وفرنسا اليوم.

ويقع المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم في المجموعة برفقة منتخب مالي ومنتخب بنما والمنتخب الفرنسي، ويلعب المنتخب السعودي وفرنسا اليوم ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس العالم للشباب تحت 20 عام، والمنتخب السعودي لم يتذوق طعم الانتصار إلا في مباراة واحدة، وتعادل في مباراة واحدة أخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا

وتنطلق مباراة السعودية وفرنسا اليوم السبت 25 مايو 2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين.

Advertisements

وفيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا اليوم مجانا، سيتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، كما يوجد عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا مجانا وإليكم ترددها خلال الجدول التالي:

قناة bein sports hd 7 hd 8 مشفرة نايل سات 12476 عمودي

قناة TRT spor التركية مفتوحة قمر ترك سات 11054 عمودي

قناة bein sports المفتوحة مفتوحة نايل سات 12765 عمودي

قناة فارزيتش irib مفتوحة عرب سات 11881 أفقي