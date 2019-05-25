اونلاين | yalla قناة مفتوحة مجانا مشاهدة مباراة برشلونة vs فالنسيا بث مباشر (barcelona goal) كورة لايف مباراة برشلونة Copa del Rey

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يلتقي فريق برشلونة مع فانسيا ضمن مباريات كأس ملك أسبانيا و التي ستقام غدا يوم السبت 25/5/2019.

وستبداء المبارة بين فريق برشلونة و فالنسيا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة بمصر،و الساعة 10 مساء بتوقيت مكة بالسعودية.

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و ينتظر محبي كرة القدم هذا اللقاء الحاسم بين برشلونة و فالنسيا و بالتأكيد يبحث الجميع عن موعد مباراة برشلونة و فالنسيا و القنوات الناقلة لهذه المباراة و التي ستقام السبت 25/5/2019،فيعتبر فريق برشلونة هو المرشح حاليا للفوز بكأس ملك أسبانيا فلا يوجد منافس قوي حاليا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة و فالنسيا:

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و القنوات الناقلة لمباراة برشلونة و فالنسيا هي قناة “تي في إي” و هي قناة أسبانية مفتوحة علي القمر الصناعي هوت بيرد ترددها ( 11785) أفقي، وكذلك قناة “Varzish sport hd” علي القمر الصناعي “Apstar 2R” و ترددها (12548) أفقي،ولم تشتري شبكة قنوات بين سبورت حقوق بث المباراة النهائية حتي الآن.

الغيبات عن فريق برشلونة أمام فالنسيا:

وسيغيب عن فريق برشلونة: عثمان ديمبيلي، فيليب كوتينيو، و الحارس أندريه تير شتيجن وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها.

صفقات برشلونة هذا الموسم:

و يريد النادي تقوية صفوفة من اللاعبين و سيضم اللاعب أنتوان جريزمان و الذي سيرحل عن فريق أتلتيكو مدريد، وسيضم اللاعب ماتيس دي ليخت.