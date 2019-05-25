رياضة | رمضانيات_كروية (19) .. الشياطين والدراويش والشواكيش ضمن أشهر ألقاب الأندية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضانيات_كروية (19) .. الشياطين والدراويش والشواكيش ضمن أشهر ألقاب الأندية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة التاسعة عشر من سلسلة "رمضانيات كروية" أشهر ألقاب الأندية المصرية عبر التاريخ:

تمتلك معظم الأندية المصرية وخاصة الأندية الشعبية والجماهيرية بعض الألقاب التي تميزها وتتغني بها جماهيرها في المباريات، في المقدمة نجد النادي الأهلي والذي يُعرف باسم "الشياطين الحمراء" نسبة للون قميص الفريق الأحمر بالإضافة للروح القتالية العالية للفريق وإصراره على تحقيق الانتصارات.

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أما نادي الزمالك يطلق عليه "مدرسة الفن والهندسة" وذلك بسبب الأداء العالي والمهارات الفنية لنجومه عبر أجياله المختلفة، أما الإسماعيلي صاحب الكرة الجميلة والفنيات العالية يطلق عليه "برازيل مصر" كما يُعرف أيضًا باسم "الدراويش" حيث كان يضم أحد أجياله الذهبية أكثر من لاعب باسم "درويش".

من الأندية الشعبية أيضًا نادي الاتحاد السكندري والذي يطلق عليه لقب "زعيم الثغر" وهي احدي المناطق الشهيرة في الإسكندرية كما يعرف أيضا بـ "سيد البلد"، أما المصري البورسعيدي يطلق عليه "النسور" أو "سبع القناة"، ويطلق علي فريق الترسانة "الشواكيش" نظرًا لما كان يتميز لاعبوه بالخشونة الزائدة في الملعب.

ويطلق على فريق غزل المحلة "الفلاحين" نظرًا لموقع النادي في الريف المصري، أما المقاولون العرب يعرف باسم "ذئاب الجبل" نسبة إلي الجبل الأخضر حيث يتواجد النادي أما فريق المنصورة كان يعرف بـ"الاعصار البرتقالي" وذلك بسبب الأداء القوي الذي كان يتميز به لاعبيه ولون قميص الفريق البرتقالي