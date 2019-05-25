رياضة | رئيس هيئة الرياضة السعودية يصل بولندا لدعم الأخضر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة الرياضة السعودية يصل بولندا لدعم الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم السبت، إلى بولندا.

وتستضيف بولندا، كأس العالم للشباب 2019، إذ أسفرت القرعة، عن وقوع منتخب السعودية، في المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من فرنسا ومالي وبنما.

وحرص الفيصل، على الحضور إلى بولندا، ليدعم المنتخب السعودي الشاب، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2019.

ويواجه الأخضر الشاب، بعد قليل، بطل أوروبا المنتخب الفرنسي في أولى مباريات كلا الفريقين بكأس العالم للشباب التي تُقام في بولندا حاليًا.