رياضة | الظفرة يوضح حقيقة انتقال بيكلاوس إلى نادي الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الظفرة يوضح حقيقة انتقال بيكلاوس إلى نادي الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى نادي الظفرة الإماراتي، اليوم السبت، صحة ما يتردد عن انتقال لاعب وسط الفريق بيكلاوس ميليسي إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

والجدير بالذكر أن عديد من التقارير كانت قد أكدت أن اللاعب يود الرحيل عن الظفرة في الميركاتو الصيفي، وربطه البعض بوجود عرض قوي من نادي الاتحاد.

ونشرت شركة نادي الظفرة لكرة القدم بيانا عبر حسابها الرسمي في "تويتر" فجر أمس: "لا صحة لما يتم تداوله بخصوص توقيع لاعب الفريق الأول نيكولاس ميليسي لأي ناد آخر، اللاعب مرتبط بعقد مع النادي حتى تاريخ 2021/‏‏‏5/‏‏‏30 لذا لزم التنويه".