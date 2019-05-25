رياضة | مصر تفوز بتنظيم بطولة أفريقيا للريشة الطائرة 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز بتنظيم بطولة أفريقيا للريشة الطائرة 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، في الحصول على شرف تنظيم بطولة أفريقيا للكبار والمزمع إقامتها فبراير 2020، بعد منافسة قوية مع دول "أوغندا وجنوب أفريقيا وموريشيوس".

وجاء فوز مصر بالتنظيم ضمن فعاليات أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، والمقامة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بمدينة "نانجينج" الصينية، خلال الفترة من 21 وحتى 25 مايو الجاري.