رياضة | مانشستر يونايتد يقترب من خطف صفقة برشلونة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقترب من خطف صفقة برشلونة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن غموض موقف برشلونة بشأن تعاقده مع أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد سيعطي مانشستر يونايتد جرعة أمل إضافية، حيث بدأت إدارة الشياطين الحمر في التحرك لضم جريزمان في الميركاتو الصيفي.

وكشفت صحيفة الإندبندت البريطانية بأن مانشستر يونايتد يرغب في التواصل مع جريزمان من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مؤكدة أن إدارة الشياطين الحمر ترى أن إمكانية حسم الصفقة أمر وارد للغاية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يُعول على المحيطين بجريزمان لاسيما أخاه وعائلته بهدف إقناعه بارتداء قميص النادي الإنجليزي العريق بداية من الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بحاجة ماسة إلى لاعب من طراز جريزمان في الفريق.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن غموض موقف برشلونة بشأن التعاقد مع جريزمان يُمهد الطريق أمام مانشستر يونايتد لضم النجم الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من تحمس البعض في إدارة برشلونة للتعاقد مع جريزمان لما يمتلكه من موهبة كروية كبيرة إلا أن البعض الآخر لا يري جدوى إنفاق مبلغ كبير حوالي أكثر من 100 مليون يورو لضم النجم الفرنسي.

ونوهت الإندبندنت إلى إنه هناك عدة عوامل ترجح كفة انتقال جريزمان إلى مانشستر يونايتد من بينها عدم اهتمام أندية أوروبية كبيرة بخدمات اللاعب على غرار مانشستر سيتي وريال مدريد مضيفة أن جريزمان لا يدخل كذلك في خطط باريس سان جيرمان الحالية على الرغم من أن الوضع يمكن أن يتغير إذا انتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

يذكر أن جريزمان كان قريباً للغاية من الانتقال إلى برشلونة في السنة الماضية إلا أنه في اللحظة الأخيرة فضل الاستمرار مع أتلتيكو مدريد الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وكان أنطوان جريزمان قد أعلن منذ أيام رحيله رسمياً عن أتلتيكو مدريد وذلك بهدف رغبته في خوض تجربة كروية جديدة، في حين أفادت عدة تقارير صحفية بأن حريزمان ينتظر تحرك برشلونة من أجل الانتقال إليه في الميركاتو الصيفي.