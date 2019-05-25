رياضة | خبير لوائح لـ "الخليج 365 الرياضي": الهبوط للدرجة الرابعة ينتظر الأهلى حال انسحابه من بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير لوائح لـ "الخليج 365 الرياضي": الهبوط للدرجة الرابعة ينتظر الأهلى حال انسحابه من بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد بيومى خبير اللوائح، عن القرارات القاسية التى تنتظر النادى الأهلى، فى حال إنسحابه من بطولة الدوري المصري.

وتحدث خبير اللوائح، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي"، قائلاً:" فى حال الإنسحاب تكون القرارات واضحة وصريحة طبقاً للوائح، وهي خسارة الفريق لمبارياته بنتيجة 2-0 وأيضاً هبوط الفريق للدرجة الرابعة بخلاف الغرامة المالية التى يمكن توقيعها على النادى.

وتابع :" الأهلى مستحيل يقوم بتنفيذ ذلك، ولوائح اتحاد الكرة ليس بها إستثنائات ولكن أرى ذلك صعباً بالطبع أن يحدث.

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى قد أعلن أمس عن 5 قرارات، موجهة لاتحاد الكرة المصري وفى حال عدم تنفيذها سيقوم الأهلى بالإنسحاب من بطولة الدوري وهي :

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1_ عدم إستكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الافريقية وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد. تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.

2- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الإنتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل إنطلاق مباريات الأسبوع ٣٤ للدوري قياسٍا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجله في السابق.

3- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.

4- عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لإستكمال المسابقتين هذا الموسم.

5- مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقيه في بطولتى الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والإعداد للموسم الجديد.