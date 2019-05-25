رياضة | فيدرر يعود إلى رولان جاروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيدرر يعود إلى رولان جاروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل عشرين عاما سجل الفتى المغمور آنذاك السويسري روجيه فيدرر البالغ من العمر 17 عاما، ظهوره الأول في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى من خلال بطولة فرنسا المفتوحة، وخسر في الدور الأول على يد الاسترالي بات رافتر المصنف الثالث للبطولة في مباراة استمرت أربع مجموعات.

شهدت تلك النسخة من بطولة فرنسا المفتوحة، تتويج الاسطورتين الأمريكي اندريه أجاسي والألمانية شتيفي جراف بلقب الرجال والسيدات للمرة الأخيرة.

وبعد نهاية البطولة تزوج أجاسي من جراف ورزقا بأطفال، كما أن نسخة 1999 من البطولة الفرنسية سجلت بداية المسيرة الاستثنائية لفيدرر ، التي شهدت تتويجه بعشرين لقبا في بطولات الجراند سلام و103 ألقاب على مستوى كافة البطولات.

ويعود فيدرر صاحب الـ37 عاما إلى بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) بعد غياب استمر أربعة أعوام، إذ يستهل مشواره في البطولة غدا الأحد في مواجهة الإيطالي لورينزو سونيجو.

وتتزامن هذه النسخة من رولان جاروس مع مرور عشرين عاما على الظهور الأول لفيدرر، كما أنها تتزامن مع مرور عشرة أعوام على اللقب الوحيد له في البطولة الفرنسية.

وقال فيدرر "سعيد بتواجدي هنا في باريس، بدأت هنا قبل عشرين عاما، وفزت باللقب قبل عشرة أعوام، كانت أحد أفضل اللحظات في حياتي".

ولا يعد فيدرر مرشحا بالمعنى الحقيقي لنيل اللقب، في ظل وجود منافسه وصديقه الإسباني رافاييل نادال الذي سيطر على لقب رولان جاروس في السنوات الأخيرة عبر حصد اللقب 11 مرة منذ عام 2005، كما أنه لم يخسر في البطولة سوى مرتين فقط، أولها في 2009 على يد السويدي روبن سودرلينج، قبل أن يخسر الأخير أمام فيدرر في النهائي.

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ولكن فيدرر اعترف بأن الهزيمة المفاجئة لنادال جعلت الأمور أصعب بالنسبة له، مشيرا إلى أنه يتطلع لنيل لقب بطولة رولان جاروس هذه المرة بعد أن خسر المباراة النهائية للبطولة ثلاث مرات من قبل على يد غريمه الإسباني.

وحصد فيدرر لقبين هذا الموسم في دبي وميامي وبلغ دور الثمانية لبطولتي مدريد وروما.

ولم يشارك فيدرر في رولان جاروس منذ 2015 عندما خسر في دور الثمانية على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم.

وشبه فيدرر الوضع الحالي الذي يمر به في رولان جاروس، بما حدث في عام 2017 عندما توج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة رغم ابتعاده عن الملاعب لستة أشهر بسبب الإصابة في الركبة.

وقال فيدرر "بشكل أو بأخر أشعر بأن الأمر مشابه لما حدث في 2017".

وأضاف "أشعر بانني أؤدي بشكل جيد، واتمنى أن أنجح في مجاراة اللاعبين الكبار في البطولة".

وأكد فيدرر أنه لن يستخف أبدا بمنافسه الإيطالي لورينزو سونيجو.، المصنف 73 على العالم، مشيرا إلى أنه يجيد اللعب على الملاعب الرملية.