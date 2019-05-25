رياضة | الفراج: نادي الهلال لديه الحق فى احتجاجاته على الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفراج: نادي الهلال لديه الحق فى احتجاجاته على الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن رأيه في احتجاجات نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي المنتهي 2018-2019.

قال الفراج في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الهلال، لديه الحق في جميع الاحتجاجات التي تقدم بها لاتحاد كرة القدم.

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وتابع الفراج: "ولكن المشكلة من الذي يرد.. فهناك العديد من الأسئلة، والتي لا تجد أي إجابة عليها".

واشار وليد الفراج أن الموسم الرياضي 2018-2019، استثنائي في كل شيء، ويجب إغلاق صفحته والتركيز في الأحداث القادمة.

والجدير بالذكر أن نادي الهلال، قدم العديد من احتجاجات على بعض قرارات اتحاد الكرة في موسم 2018-2019؛ إذ اعترض على مشاركة محمد القرني وعبدالله العويشير، مع الوحدة وأحد، بحجة قفيدهما كلاعبين هواة، في غير موعد التسجيل الرسمي.