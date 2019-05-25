رياضة | النصر يسعى لضم نجم الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يسعى لضم نجم الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الإعلامي الرياضي، معن القويعي، إلى تقديم نادي النصر، عرضًا رسميًا للاعب سالم الدوسري، جناح نادي الهلال، للضمه إلى صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قال القويعي عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الدوسري تلقى عرضًا رسميا للانضمام إلى النصر، لمدة 3 مواسم قادمة، حتى عام 2022.

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وأضاف القويعي، أن النصر، عرض على نجم الهلال، راتب سنوي يقدر بـ7 ملايين ريال.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن ينتهي عقد الدوسري مع الفريق الاول في 30 يونيو القادم، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجديده حتى الآن.

بالإضافة إلى وجود خلافات شديدة بين الدوسري، ومجلس إدارة الهلال، مع محاولة بعض أعضاء الشرف للتدخل، لحل الأزمة، وإقناع اللاعب بالتجديد.