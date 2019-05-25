رياضة | قفاز عسلة ينقذ الحزم من توديع الدوري السعودي ويقربه من المشاركة في الكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قفاز عسلة ينقذ الحزم من توديع الدوري السعودي ويقربه من المشاركة في الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الحارس الدولي الجزائري مليك عسله في قيادة فريق نادي الحزم للبقاء ضمن أندية الأضواء والشهرة والتواجد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد أن نجح في التصدي إلى ثلاثة ركلات ترجيح في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الخليج يوم أمس الجمعة في مباراة ملحق الصعود.

ونجح عسله في التألق ولعب دوراً حاسماً في قياده الحزم لحسم ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 بعد أن إنتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الخليج بهدفين مقابل هدف.