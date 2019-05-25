رياضة | أبو ريدة يبلغ رئيس الزمالك بحضور نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة يبلغ رئيس الزمالك بحضور نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى رئيس نادي الزمالك اتصالًا هاتفيًا من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الماضية لحسم موقفه من حضور إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

أبو ريدة أبلغ رئيس الزمالك بحضوره مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها غدًا الأحد في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية وأن يكون في استقبال مسئولي الكاف وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وشدد أبو ريدة على رئيس الزمالك أن مشكلة إيقافه تم حلها بشكل نهائي ومن حقه حضور لقاء الإياب بعد رفع الإيقاف عنه.