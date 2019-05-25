رياضة | أرقام "الكان" القياسية (5).. رقم "مولامبا" الصامد منذ 45 عامًا في بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "الكان" القياسية (5).. رقم "مولامبا" الصامد منذ 45 عامًا في بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة الرابع من سلسلة "أرقام الكان القياسية" أفضل هداف في نسخة واحدة من بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ.

يعتبر مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية "نداي مولامبا"، صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم عبر التاريخ.

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وسجل نداي مولامبا تسعة أهداف في ست مباريات في نسخة البطولة عام 1974 والتي أقيمت في مصر، منها 4 أهداف في المباراتين النهائيتين خلال البطولة، حيث تم إعادة النهائي وقتها بعد تعادل منتخب الكونغو مع زامبيا 2-2 في المباراة الأولي، وقاد منتخب بلاده للفوز بثنائية نظيفة في مباراة الإعادة ليتوج المنتخب الكونغولي بلقب البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968.

ويعتبر الرقم القياسي لـ"مولامبا" من الأرقام الصامدة في تاريخ بطولة أمم إفريقيا، حيث فشل مهاجمو القارة السمراء في تحطيم رقم مولامبا منذ نسخة 1974 وحتي الآن أي منذ 45 عامًا تقريبًا.

وشارك "مولامبا" مع منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 1974 لكنه لم يتخطي دور المجموعات، كما توج مع فريق فيتا كلوب الكونغولي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1973علي حساب اشانتي كوتوكو، كما حصل على وصافة البطولة عام 1981 بعدما خسر فريقه النهائي أمام شبيبة القبائل.

وتوفي مولامبا في السادس والعشرين من يناير الماضي متأثرًا بمرضه داخل احدي مستشفيات جنوب إفريقيا عن عمر ناهز الـ 70 عامًا.