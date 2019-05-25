رياضة | مدربون × كان 2019 (5).. القزم العملاق "آلان جيريس" مدرب تونس صاحب خبرات إفريقية هائلة وإنجازات محدودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربون × كان 2019 (5).. القزم العملاق "آلان جيريس" مدرب تونس صاحب خبرات إفريقية هائلة وإنجازات محدودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتى موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.

ونتناول في الحلقة الخامسة من سلسلة "مدربون × كان 2019" المدرب الفرنسي "آلان جيريس" المدير الفني لمنتخب تونس، والذي يتطلع لقيادة منتخب نسور قرطاج للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد لقب بطولة عام 2004.

- مسيرته الكروية:

آلان جيريس من مواليد 2 أغسطس لعام 1952 في مدينة "لانجويرن" بفرنسا، ويبلغ عمره 66 عامًا، بدأ مسيرته الكروية كـ"لاعب وسط مهاجم" ضمن صفوف فريق الرديف في نادي جيروندان بوردو الفرنسي عام 1970، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي واستمر معه حتي عام 1986، وشارك مع الفريق في 593 مباراة تقريبًا وسجل 181 هدفًا، كما حقق مع الفريق عدة بطولات (الدوري الفرنسي "2" - كأس فرنسا "2")

في عام 1986 انتقل "جيريس" لصفوف فريق أوليمبيك مارسيليا الفرنسي ولعب ضمن صفوفه لمدة عامين، وشارك في 83 مباراة، وسجل 8 أهداف، وحقق معه نتائج جيدة في كافة البطولات.

أما على المستوي الدولي شارك "جيريس" مع منتخب فرنسا في 47 مباراة دولية وأحرز 6 أهداف، ويُطلق عليه في فرنسا "القزم العملاق" نظرًا لقصر قامته وضخامة إنجازاته ونجاحاته خلال مشواره بالملاعب مع الجيل الذهبي لفرنسا، حيث شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 1978، 1982، وحصل على المركز الثالث في مونديال 1986، كما توج بكأس أمم أوروبا مع الديوك الفرنسية للمرة الأولي عام 1984، وكأس أرتيمو فرانكي عام 1985.

اختير أفضل لاعب في فرنسا أعوام 1982، 1983، 1987، جاء في المرتبة الثانية لجائزة افضل لاعب في العالم عام 1982، وهو أفضل هداف في تاريخ بوردو برصيد 182 هدفًا، وجاء في المرتبة 47 ضمن أفضل 100 لاعب في تاريخ أمم أوروبا وفقًا لمجلة "ليكيب".

- مسيرته التدريبية:

اتجه آلان جيريس إلي التدريب بعد اعتزال كرة القدم، وتولي القيادة الفنية لفريق تولوز الفرنسي عام 1995 واستمر معه حتى عام 1998 ليتولى بعدها تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عام واحد و توج معه بكأس الأبطال الفرنسية، ثم عاد لتولوز مرة أخرى عام 1999 وتولي تدريبه لمدة عام واحد أيضًا.

في عام 2001 خاض "جيريس" تجربة تدريبية خارج فرنسا بتولي القيادة الفنية لفريق الجيش الملكي المغربي، وتوج معه بكأس العرش المغربي عام 2003.

اتجه "جيريس" لتدريب المنتخبات بداية من عام 2004 حيث تولي القيادة الفنية لمنتخب جورجيا، لكنه استمر معه عامًا واحدًا ولم يترك أي بصمة واضحة، وفي عام 2006 تولي تدريب منتخب الجابون، وحقق معه نتائج جيدة، وقاد المنتخب الجابوني للتقدم من المركز 125 إلي 40 في تصنيف الفيفا، وصعد به لنهائيات أمم إفريقيا 2010 كما كان قريبًا من التأهل لمونديال جنوب إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات.

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بعد رحيله عن تدريب منتخب الجابون انتقل لقيادة منتخب مالي لمدة عامين في الفترة من 2010 وحتي 2012، وحصل معه علي المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا 2012، وانتقل بعدها لقيادة منتخب السنغال عام 2013 واستمر معه عامين، وصعد معه للدور الثاني في "كان 2015" في غينيا الاستوائية.

عاد "جيريس" لقيادة منتخب مالي مجددًا عام 2015 وقاد المنتخب في بطولة أمم إفريقيا 2017 بالجابون، ولكنه خرج من دور المجموعات.

تولي آلان جيريس قيادة منتخب تونس في ديسمبر الماضي وذلك لقيادته في بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر، وذلك بحثًا عن التتويج باللقب الغائب عن نسور قرطاج منذ عام 2004.

- أرقامه مع تونس:

قاد آلان جيريس منتخب تونس في مباراتين فقط بعد توليه القيادة الفنية للفريق، الأولي كانت مباراة "تحصيل حاصل" ضد منتخب إي سواتيني في تصفيات أمم إفريقيا وفاز نسور قرطاج برباعية نظيفة، أما المباراة الثانية كانت ودية أمام منتخب الجزائر وخسر المنتخب التونسي 1-0.

- أبرز إنجازاته كـ"مدرب":

وصيف دوري الدرجة الثانية مع تولوز عام 1995

كأس السوبر الفرنسي مع باريس سان جيرمان 1998

كأس العرش المغربي مع الجيش الملكي 2003

قاد منتخب الجابون لنهائيات أمم إفريقيا 2010

قاد منتخب مالي لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2012، 2017

المركز الثالث مع منتخب مالي في أمم إفريقيا 2012