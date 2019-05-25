رياضة | القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس إسبانية (تغطية مباشرة شاهدوها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس إسبانية (تغطية مباشرة شاهدوها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم السبت مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بمواجهة برشلونة ضد فالنسيا والتي يحتضنها ملعب إستاد بينتو فيامارين.

ويطمح البلوجرانا في الفوز باللقب للمرة الخامسة توالياً من أجل الجمع بين الثنائية المحلية حيث حسم رفقاء ليونيل ميسي بطولة الدوري.

في المقابل يطمح فريق نادي فالنسيا في الحصول على اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات عديدة ويتسلح بالحالة المعنوية الجيدة للاعبين بعد حسم المركز الرابع والوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وكانت بعض القنوات قد أعلنت إذاعة المباراة على الهواء مباشرةً عبر شاشتها مثل قناة إيدمان أذربيجان والتي تأتي على التردد 11175 أفقي وتنقل على القمر الأذربيجاني.

فيما ستكون المباراة متاحة أيضاً على القناة الإيرانية irib tv 3 عبر التردد 11900 أفقي وتنقل على القمر عرب سات.

وكانت بعض المصادر الصحفية قد أشارت إلى أن قناة أبوظبي تطمح في الحصول على حقوق البث المباشر للمباراة على القمر الصناعي نايل سات وفي إنتظار التأكيد الرسمي من القناة.