رياضة | أجيري يطلب حضور نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يطلب حضور نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من الاتحاد المصري، حضور مباراة ليفربول الإنجليزي وتوتنهام الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبرر أجيري، طلبه برغبته في مؤازرة محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، ونجم المنتخب الوطني، والوقوف على مستواه الفني قبل بطولة الأمم الإفريقية.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.