رياضة | الجبلاية تهنئ جريشة بعد أداءه المميز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تهنئ جريشة بعد أداءه المميز في نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على إجراء اتصال بالحكم الدولي جهاد جريشة، وتهنئته على إدارة مباراة الوداد المغربي، والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأثنى عبدالفتاح، خلال مكالمته على أداء جريشة بالمباراة، والإشادة بمستواه الفني وصحة قراراته بالإضافة إلى عبوره باللقاء لبر الأمان.