شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة الجونة، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدوري.

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وعقد محمود جابر المدرب العام للفريق، اجتماعا مع محمود عبدالعاطى «دونجا» لاعب الفريق، وذلك على هامش المران، كما تلقى عبدالرحمن مجدي، جناح الفريق تعليمات خاصة من المرب المساعد عطية صابر.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يحرص جهاز الدراويش على الاجتماع بشكل دائم مع اللاعبين من أجل استفنار طاقاتهم املا في استمرار النتائج الإيجابية.

ويستعد الإسماعيلى لخوض مواجهة أمام الجونة يوم الإثنين المقبل، بالجولة 34 والختامية لمسابقة الدوري الممتاز، بعد أيام قليلة من قمة الأهلي التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.