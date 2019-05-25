شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعلن تمديد عقد مدربه توخيل حتى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان الذي احتفظ هذا الموسم بلقبه بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم، السبت، تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل حتى عام 2021، وذلك غداة انتهاء منافسات الدوري.

وأعرب النادي الباريسي في بيان عن «سروره لإعلان تمديد عقد توماس توخل لموسم إضافي. المدرب الألماني سيبقى بالتالي مرتبطا بنادي العاصمة حتى 30 يونيو 2021».

وتولى توخل، البالغ من العمر 45 عامًا، تدريب الفريق في صيف 2018، وحقق معه نتائج متفاوتة هذا الموسم، شملت الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي، وتكرار خيبة الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.