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الأهلي يعلن تعافي على لطفي من الإصابة في الركبة

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن على لطفي، حارس مرمي الفريق، تعافى من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات حراس المرمى، وبات لائقًا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات والمباريات بعد تخلصه من آلام الركبة.

يذكر أن على لطفي حصل على حقنة في ركبته للتعافي من خشونة الركبة، وذلك بالتوازي مع البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية، أمس الجمعة، ومشاركته فيها بشكل جيد.

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