شكرا لقرائتكم مهاجم دينزلي سبور التركي مرشح لتدعيم الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل النيجيري لانري كيهايند مهاجم دينزلي سبور التركي الذى يلعب في دوري الدرجة الأولي التركي دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وقام وكيل أعمال مهاجم دينزلي سبور بعرض السيرة الذاتية الخاصة باللاعب علي مسئولي الأهلي والزمالك على امل التعاقد معه. وينتهي عقد كيهايند مع دينزلي سبور بنهاية الموسم الحالي ويحق له الرحيل بالمجان في الصيف القادم. Advertisements كما يهتم ناديا بيراميدز وسموحة بالتعاقد مع المهاجم النيجيري في الصيف المقبل، حال تحفظ القطبين على التعاقد معه. وينافس مهاجم دينزلي سبور، المهاجم التوجولي لابا كودجو لاعب نهضة بركان المغربي لتدعيم صفوف القطبين في الموسم القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم دينزلي سبور التركي مرشح لتدعيم الأهلي والزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.