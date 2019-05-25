شكرا لقرائتكم فرج عامر يطالب سلة سموحة بحصد برونزية البطولة الإفريقية بأنجولا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمأن فرج عامر رئيس نادى سموحة هاتفيا على بعثة فريق السلة و المشاركة بالبطولة الإفريقية بأنجولا .

وطالب رئيس سموحة من اللاعبين الفوز فى لقاء الغد امام القيروان التونسى وحصد برونزية البطولة لتحقيق إنجاز للجيل الحالى من اللاعبين.

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ويلتقى سموحة مع القيروان التونسى غدا على المركز الثالث وبرونزية البطولة الافريقية بعد أن خسر الفريق أمس امام أول أغسطس الانجولى يقبل نهائي البطولة

من جهته قال أحمد عجلان رئيس بعثة سموحة فى أنجولا أن عامر كلل من اللاعبين نسيان الهزيمة من أول أغسطس والتركيز فى المباراة المقبلة والعودة بالبرونزية.