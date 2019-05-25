شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى العاشرة مساء غدا الأحد على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية ، لمتابعة المباراة المصيرية بين الزمالك المصري ونظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الافريقية .

مباراة الذهاب انتهت بتقدم فريق نهضة بركان المغربي بهدف قاتل للمهاجم لابا كوجو فى الدقيقة 94 ، فى شباك الزمالك ، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب البلدى ببركان، ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين على الأقل لضمان حسم لقب بطولة الكونفدرالية .

ومن المتوقع أن يبدأ السويسرى كريستان جروس تشكيل الزمالك فى الكونفدرالية المكون بكلا من:"محمود عبد الرحيم "جنش" فى حراسة المرمى.

حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدى وعبد الله جمعة فى الدفاع.

طارق حامد ومحمود عبد العزيز ، وإبراهيم حسن وأوباما فى الوسط.

كهربا وخالد بوطيب فى الهجوم.

ويغيب عن اللقاء عمر السعيد وحمدى النقاز للإيقاف وفرجانى ساسي للإصابة.

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