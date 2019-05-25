شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يتخلى عن العكازين خلال 45 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ما زال كريم نيدفيد لاعب النادى الأهلي يسير بعكازين، بعد اجرائه جراحة في غضروف الركبة مؤخراً بحسب جهاز الكرة بالنادى الاحمر.

وقال مسئولو الأهلي ان نيدفيد سيتخلي عن احد العكازين بعد ٣ أسابيع، ثم يتخلي عن العكاز الثاني بعد شهر ونصف أي 45 يوماً من الآن.

ويعود كريم لألمانيا بعد العيد للاطمئنان على حالته، خاصة أنه يسير وفق برنامج علاجى وتأهيلى محدد.

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وأجرى نيدفيد مؤخرًا جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا تحت إشراف البروفسيور الألمانى فايلر الذى قدم للجهاز الفنى أيضا تقريرا شاملا عن اللاعب وبرنامجه العلاجى والتأهيلى الذى يسير عليه فى مصر بعد عودته من ألمانيا.