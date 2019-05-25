شكرا لقرائتكم سيناريو جديد.. الجبلاية يبحث تأجيل الجولة الأخيرة بالدورى فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يناقش اتحاد الكرة اقتراحا يقضى بتأجيل مباريات الجولة الأخيرة بالدورى إلى ما بعد بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
جاء تفكير اتحاد الكرة فى هذا الأمر، من منطلق تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتأجيل حسم الفريق الهابط للقسم الثانى إلى ما بعد البطولة.
ويفاضل اتحاد الكرة حاليا بين أكثر من سيناريو على أن يحسم موقفه النهائى فى إجتماع الاثنين المقبل.
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