مطالب بتطيبق نظام تذكرتى فى مباريات الدورى...

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جدة - عمرو شويل أبدى أحد المشجعين الذين تواجدوا اليوم في منفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة للحصول على تذاكر كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل عن أمنيته في استمرار العمل بنظام تذكرتي في مباريات الدوري العام .

وقال المشجع إن نظام تذكرتي وفر الأمن للجماهير وحماهم من شغب الملاعب خاصة في ظل تسجيل البيانات لكل مشجع الكترونيا عبر الموقع .

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كانت عملية تسليم ال Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية بمركز شباب الجزيرة انطلقت في الحادية عشرة صباح اليوم السبت والتي تستمر حتى الرابعة عصرا قبل أذان المغرب، ثم تعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا،حيث شهدت الساعات الأولى اقبالا خفيفا ومن المتوقع زيادة الاعداد في منتصف اليوم.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.