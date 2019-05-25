شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. مدرب المنتخب السابق يدعم الأبيض فى مباراة الحسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود فايز مدرب مساعد المنتخب الوطنى السابق فى عهد هيكتور كوبر، على دعم الزمالك قبل 24 ساعة من مباراة الغد أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية. Advertisements وعلق فايز على المباراة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً :" لا بديل عن ٩٠ دقيقه جديده من القتال و التركيز لأنتزاع الكأس الافريقيه...مفيش حاجه اسمها البطوله عايزه الفريق الفلاني او بتنادي الفريق العلاني... البطولة محتاجة كفاح من اول دقيقه لاخر دقيقه.‬. ‫حلم جديد... طموح جديد... يارب الكاس للزمالك المصري وفرح جماهيره".

محمود فايز كان الزمالك خسر مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بهدف دون رد.

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