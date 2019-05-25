شكرا لقرائتكم جروس يرفض وصايا قدامى الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك محاولات قدامي الزمالك ورموزه السابقين من أجل مساعدته في بعض الأمور الفنية قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية والمقر إقامتها على ملعب برج العرب غداً الأحد.

وتحفظ جروس على تلقى توصيات من قدامى الزمالك بشأن طريقة اللعب التي سيعتمد عليها أو مفاتيح لعب المنافس وكيفية استغلال تواضع مستوى دفاع الفريق المغربي.

وأرسل جروس رسالة إلى نجوم الزمالك القدامى مفادها أنه مدرب صاحب خبرات وليس صغيراً كي يتلقى توصيات أو توجيهات من الغير وليس بحاجة لوصايا من أحد.