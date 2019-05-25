الزمالك يضع سيناريو التعاقد مع كودجو في برج العرب...

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جدة - عمرو شويل يضع مسئولو نادي الزمالك أكثر من سيناريو لاستغلال تواجد الدبابة التوجولية لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي في مصر رفقة فريقه الذي يستعد لمواجهة الأبيض في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية، ومحاولة إقناعه بارتداء القميص الأبيض في الموسم المقبل.
ويخطط مسئولو الزمالك لتكليف إداريين ومسئول بارز في النادي لمراقبة كل تحركات كودجو خلال فترة وجوده في مصر ومحاولة الوصول إليه لإقناعه باللعب للزمالك أو منع أي مسئولين من المنافسين من الوصول إليه ومحاولة إغرائه بالتوقيع لهم.
ويخشى الزمالك من توقيع كودجو لغريمه الأهلي المهتم هو الآخر بالتعاقد مع الدبابة التوجولية لتدعيم صفوفه في الصيف القادم.
ويحاول مسئولو الزمالك حسم التعاقد مع كودجو حال الفوز أو الخسارة بلقب الكونفدرالية، باعتباره هدف أساسي لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بالموسم القادم.
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