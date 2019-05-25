شكرا لقرائتكم الكونفدرالية بوابة مدبولي الزمالك لهجر "العزوبية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستعد أحمد مدبولي لاعب الزمالك لدخول عش الزوجية خلال إجازة نهاية الموسم المقبل، حال فوز فريقه بلقب الكونفدرالية الإفريقية.
ويأمل مدبولي في أن يتوج فريقه بلقب الكونفدرالية من أجل الحصول علي المكافأة التي أقرتها الإدارة البيضاء وقيمتها 100 ألف جنيه من أجل شراء شبكة الخطوبة وهجر العزوبيةن لاسيما وأن اللاعب يبحث عن الاستقرار في الفترة القادمة، للتركيز في مستقبله الكروي.
ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان غداً الأحد في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقي علي استاد برج العرب وسط حضور 50 ألف متفرج.
كانت هذه تفاصيل خبر الكونفدرالية بوابة مدبولي الزمالك لهجر "العزوبية"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.