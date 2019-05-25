الكونفدرالية بوابة مدبولي الزمالك لهجر "العزوبية"...

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جدة - عمرو شويل يستعد أحمد مدبولي لاعب الزمالك لدخول عش الزوجية خلال إجازة نهاية الموسم المقبل، حال فوز فريقه بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

ويأمل مدبولي في أن يتوج فريقه بلقب الكونفدرالية من أجل الحصول علي المكافأة التي أقرتها الإدارة البيضاء وقيمتها 100 ألف جنيه من أجل شراء شبكة الخطوبة وهجر العزوبيةن لاسيما وأن اللاعب يبحث عن الاستقرار في الفترة القادمة، للتركيز في مستقبله الكروي.

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ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان غداً الأحد في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقي علي استاد برج العرب وسط حضور 50 ألف متفرج.