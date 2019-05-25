شكرا لقرائتكم الأخضر الشاب يفتتح مشواره المونديالي بمواجهة فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح المنتخب السعودي الشاب مشواره في مونديال بولندا تحت 20 عاما، يوم السبت حينما يواجه نظيره المنتخب الفرنسي، في المواجهة التي يحتضنها استاد غوسير في مدينة غدينيا البولندية، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة التي تضم منتخب فرنسا "بطل مونديال 2013" بجانب منتخب مالي وبنما.

وأكمل المنتخب السعودي إعداده للمواجهة بقيادة مدربه خالد العطوي الذي أكد على جاهزية الأخضر لخوض اللقاء، مؤكداً جاهزية جميع اللاعبين.

واستعد الأخضر جيداً للمونديال بعد إقامته معسكرات مرت بأربع مراحل، حيث بدأت في مدينة الدمام في يناير الماضي وواجه منتخب السنغال مرتين، وفي شهر مارس أقام معسكرا في الرياض وآخر في إسبانيا وواجه منتخب أوروغواي وخسر 2-صفر، وواجه المنتخب الأرجنتيني وخسر 5-صفر، وفي الشهر الماضي خاض معسكراً إعدادياً في مدينة أبها ولعب من خلاله منتخب جنوب إفريقيا حيث انتصر 1-صفر.

ويضم المنتخب السعودي مجموعة من اللاعبين المميزين والذين شاركوا مع فرقهم في دوري كأس محمد بن سلمان أبرزهم المدافع نايف الماس وزميله في نادي النصر المهاجم فراس البريكان، ولاعب نادي الشباب تركي العمار والذي حصل على جائزة أفضل لاعب واعد في آسيا لعام 2018، ومدافع اتحاد جدة سعود عبدالحميد.

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ويشارك المنتخب السعودي الشاب في المونديال للمرة التاسعة في تاريخه ويأمل أن تكون بدايته قوية كما هي في مونديال كولومبيا حينما انتصر على كرواتيا في افتتاح مشواره، قبل أن يكتسح منتخب جواتيمالا 6-صفر في مباراته الثانية ليتأهل مبكراً إلى الدور الثاني.

وفي المقابل يأمل المنتخب الفرنسي الشاب أن يكرر إنجاز المنتخب الأول والذي توج بلقب كأس العالم روسيا 2018، وأن يخطف لقب مونديال الشباب.

ويشارك المنتخب الفرنسي للمرة السابعة في تاريخه بالمونديال، حيث كانت جميع مشاركاته عادية باستثناء مشاركته في مونديال 2013 والذي أقيم في تركيا حينما توج باللقب لأول مرة، بفوزه بركلات الترجيح على منتخب أوروغواي.

وقدّم المنتخب الفرنسي أداءً مميزاً في آخر مشاركاته المونديالية والتي كانت في عام 2017 حينما انتصر في مبارياته الثلاث بدوري المجموعات قبل أن يخسر في الدور ثمن النهائي 2-1 أمام المنتخب الإيطالي.

ويضم منتخب فرنسا عدداً من النجوم البارزة يتقدمهم لاعب نادي باريس سان جرمان موسى ديابي، ومدافع مرسيليا أبوبكر كامارا، ولاعب بوردو ياسين عدلي ومهاجم ليون أمين غويري.