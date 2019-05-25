لاعبو أياكس وهازارد يتصدرون أخبار سوق الانتقالات

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تكثر التكهنات في سوق الانتقالات الصيفية حول العديد من الصفقات، ولعل من أبرزها البلجيكي إدين هازارد، حيث يأمل ابن السابعة والعشرين عاما في تحقيق حلمه بالذهاب لملعب سانتياغو بيرنابيو واللعب تحت قيادة المدرب زيدان رغم رفض تشيلسي فكرة التفريط في خدماته إلا أن إصراره قد يدفع الفريق اللندني لبيعه بمبلغ قياسي يصل إلى 100 مليون يورو.

وعاد اسم المهاجم الفرنسي أنتوان غريزمان لدائرة اهتمام برشلونة الإسباني من جديد، فقد أعلن لاعب أتلتيكو مدريد رسميا إنهاء مسيرة عمرها 5 سنوات مع الفريق فاتحا بذلك باب التهكنات على مصراعيه بشأن مستقبله خاصة مع وجود شرط جزائي في عقده يقدر بـ120 مليون يورو.

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وارتبط اسم المدافع الشاب ماتيس دي ليخت، بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة كليفربول ويوفنتوس وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان إلى جانب برشلونة الذي يعد الأقرب للظفر بخدماته ليلحق بزميله فرانكي دي يونغ.

ودخل الهولندي فان دي بيك حسابات زيدان وريال مدريد الإسباني بعد مستواه الذي قدمه مع أياكس وبات هو الأقرب للحصول على توقيعه بحسب وسائل إعلامية إسبانية رغم وجود أندية عديدة منافسة.

وبات جواو فيلكس لاعب بنفيكا البرتغالي على رادار العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة من أبرزها أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد.