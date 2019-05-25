الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري

قام رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي “محمود الخطيب” بعقد اجتماعا طارئا مع أعضاء المجلس لدراسة موقف الفريق من مواعيد المباريات المتبقية ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي كشف عنها الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرا.

وناقش أعضاء المجلس كافة الأمور المترتبة على تلك المواعيد، خاصة وأنها لا تحقق مبدأ العدالة والتكافؤ بين الأندية المتنافسة على البطولة ومنها نادي الزمالك، كما أنها تهدر حقوق العديد من الأندية الأخري حال عدم خوض مباريات الأسابيع المؤجلة قبل إقامة مباريات الجولة الأخيرة بالدوري.

واستقر مجلس إدارة المارد الأحمر على الانسحاب من البطولة في حال تأجيل مباريات الفريق وإقامتها عقب مباريات أمم إفريقيا، كما استقر النادي على حفظ حقوق الفريق في الحصول على فترة كافية من الراحة بين منافسات الموسم الجاري والموسم الجديد.