الأهلي يكشف عن مدي إصابة أحمد الشيخ

صرح النادي الأهلي موضحا مدي الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق “أحمد الشيخ” في مران أمس، والتي تسببت في مغادرة اللاعب لمران الفريق.

وكان اللاعب يعاني من الإصابة في الأنكل، وقام الجهاز الطبي بفحص اللاعب بعد أن غادر ملعب التتش مساء أمس الجمعة، وصرح الجهاز الفني للمارد الأحمر مؤكدا أن اللاعب خضع لبعض الأشعة والتي أشارت جميعها إلى إصابة الشيخ بجزع في الأنكل.

ومن المقرر أن يخضع الشيخ لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة القادمة للشفاء من الإصابة التي تعرض لها، وكان المارد الأحمر قد استأنف تدريباته مساء أمس بعد الراحة التي حصل عليها لاعبي الفريق يوم الخميس، بعد التعادل الإيجابي في لقاء الإسماعيلي بالمباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر بالدوري المحلي.