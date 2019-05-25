الزمالك يختتم الليلة استعداداته لمواجهة بطل المغرب

ينهي نادي الزمالك تدريباته واستعداداته الليلة على ملعب برج العرب، في إطار الاستعدادات لمباراة الإياب أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها غدا الأحد في تمام العاشرة مساءا، والتي يستضيفها الفارس الأبيض على ستاد برج العرب.

ويحتاج الفارس الأبيض إلى الفوز باللقاء بفارق هدفين والمحافظة على نظافة شباكه لحصد اللقب والتتويج بالبطولة، بعد الهزيمة التي تلقاها في لقاء الذهاب بهدف نظيف للمغربي.

وكان جروس قد طالب لاعبيه بضرورة التركيز وعدم الانشغال بأحداث الدوري المصري للفوز بالمباراة وحصد البطولة، ويشهد مران الفريق اليوم بعض الجمل التكتيكية والتدريبات البدنية لتجهيز اللاعبين للمباراة.

وهناك مفاضلة من قبل جروس بين خوض اللقاء بنفس طريقة اللعب في مباراة الذهاب أو تغيير خطته خلال مباراة العودة؛ حيث يسعى المدير الفني للزمالك إلى المحافظة على نظافة الشباك وإحراز هدفين على الأقل لحصد البطولة.