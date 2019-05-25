الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب

ما زال النادي الأهلي يواصل استعداداته وتدريباته لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويستأنف الفريق الأحمر تدريباته اليوم على ملعب التتش.

ويواصل المارد الأحمر استعداداته لمواجهة نظيره بالرغم من عدم تحديد الموعد المقرر إقامتها به، وفي ظل تهديدات الفريق الأحمر بالانسحاب من البطولة، في حال عدم تكافؤ فرصه مع نادي الزمالك.

وكان الفريق الأحمر قد خاض لقاء ماضي أمام الإسماعيلي ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر بالدوري الممتاز؛ حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويأتي النادي الأهلي في صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، ويليه فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة.