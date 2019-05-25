سموحة يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري

يواصل فريق سموحة استعداداته وتدريباته الجماعية لخوض مباراة الاتحاد السكندري، والتي تقام ضمن منافسات الأسبوع الأخير ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان المدير الفني للفريق، حسام حسن قد منح لاعبيه راحة سلبية بعد الانتصار على فريق بتروجيت في لقاء الأسبوع الماضي بالدوري المحلي؛ حيث انتهى اللقاء بنتيجة 2/0 لسموحة.

كما قام المدير الفني لسموحة بمنح لاعبيه الكبار بين صفوف الفريق فترة راحة إضافية عن باقي لاعبي الفريق، كما منح الثنائي أحمد أبو الفتوح ومحمد أبو جبل راحة إضافية بعد أن قام مدرب المنتخب بضمهما إلى قائمة منتخب مصر الأول.

جديرا بالذكر أن فريق سموحة يحتل المركز الـ10 برصيد 38 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.