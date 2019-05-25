جروس يحذر لاعبيه قبل نهائي الكونفيدرالية

قام كريستيان جروس “مدرب الزمالك” بعقد جلسة مع لاعبي الفريق، قام من خلالها بتحذيرهم من الأحداث الخاصة بالدوري المحلي والانشغال بها، وخاصة في ظل تهديدات النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري حال تأجيل أي من مبارياته وإقامتها عقب كأس الأمم الإفريقية.

وطالب المدير الفني للزمالك لاعبيه ببذل قصارهم جهدهم والتركيز في اللقاء، للتتويج بالبطولة وحصد اللقب، وأضاف مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين وقدرتهم التتويج بالبطولة.

جاءت تلك التحذيرات عقب الهزيمة التي تلقاها الفارس الأبيض في لقاء الذهاب أمام بطل المغرب بهدف نظيف دون مقابل للأبيض؛ حيث جاء الهدف في الثواني الأخيرة من زمن المباراة.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة على ملعب برج العرب؛ حيث تنطلق المباراة في تمام العاشرة من مساء غدا الأحد.