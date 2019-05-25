المنتخب مكتمل العدد في 8 يونيو بانضمام محمد صلاح

صرح مصدر موثوق مؤكدا اكتمال صفوف المنتخب الوطني في الثامن من شهر يونيو القادم، وانضمام محمد صلاح نجم ليفربول إلى معسكر منتخبنا الوطني، خاصة وأن معسكر الفريق سينطلق في السادس من الشهر نفسه، في ظل ارتباط نجم ليفربول بمباراة نهائي دوري الأبطال في الأول من يونيو.

ويرغب نجم منتخبنا الوطني في الحصول على فترة إجازة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا لمدة 5 أيام، في ظل الضغط الذي يعاني منه اللاعب مع فريقه الإنجليزي في الفترة الراهنة.

وأضاف المصدر مؤكدا انضمام صلاح إلى صفوف منتخب مصر في 8 يونيو، خاصة وأنه في حال تتويج ليفربول بالبطولة سيغادر اللاعب من إسبانيا متجها إلى ليفربول للاحتفال مع زملائه باللقب، ولذلك طلب منحه راحة بعد المباراة 5 أيام، لينضم بعدها مباشرة إلى معسكر الفريق، وذلك بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب.