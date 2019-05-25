الأهلي يفتح الباب أمام أزارو للرحيل في الصيف

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على فتح الباب أمام مهاجم الفريق “المغربي وليد أزارو” للرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل الاتفاق الذي توصل إليه مسئولي النادي برحيل اللاعب خلال الصيف بعد أن تراجع مستواه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وبعد الفرص المتعددة التي أهدرها أزارو وتحوله من مهاجم وهداف وقناص خطير إلى لاعب عادي ومتواضع من وجهة نظر مجلس إدارة الأحمر، أصبح أمر رحيله مؤكدا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب المارد الأحمر في ضم مهاجم جديد ذو مواصفات خاصة بديلا منه في الصيف، في ظل العديد من الأنباء التي تداولت حول رغبة الفريق في التعاقد مع مهاجم فريق نهضة بركان “التوجولي كودجو”.

ومن المفترض أن يناقش النادي الأهلي العروض التي سيتلقاها المهاجم المغربي خلال الفترة القليلة القادمة، للاستقرار على الأفضل منها ورحيل اللاعب في الصيف.