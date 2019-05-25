مدرب منتخب مصر أول ضيف على قناة تايم سبورت

يحل مدرب منتخب مصر “المكسيكي خافيير أجيري” ضيفا على قناة تايم سبورت المقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة؛ حيث يتحدث مدرب المنتخب عن قائمة المنتخب المبدئية التي كشف عنها مؤخرا، كما يتناول الحديث أستعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنطلق في 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو المقبلين.

وكان مسئولي القناة قد قاموا بإطلاق البرومو الخاص بها، والتي كشفت من خلاله عن إذاعة القناة لفعاليات البطولة، والتي تستضيفها مصر بمشاركة نحو 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ومن المقرر أن تقوم القناة بإذاعة ونقل كافة أحداث بطولة أمم إفريقيا 2019، وإذاعة كافة استعدادات المنتخب وآخر أخباره وتقديم تغطية مستمرة وحصرية لتدريبات المنتخب.

وتقوم قناة تايم سبورت ببث محتواها عبر القنوات الأرضية مع باقة من أفضل نجوم التحليل الرياضي والكروي ومن بينهم حسن شحاتة، أحمد شوبير، عماد متعب، جمال الغندور، سيف زاهر، أيمن يونس، طه إسماعيل، وطارق الأدور وغيرهم.